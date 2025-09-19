Cosa è la vita | perché ce lo chiediamo?
Perché continuiamo a chiederci cosa sia la vita? Perché, cioè, al di là delle imperfezioni delle risposte che diamo, che richiedono riaggiustamenti continui, consideriamo comunque da sempre una distinzione importante quella fra ciò che è vivo e ciò che non lo è? Il bisogno di distinguere fin dai primordi evolutivi chi fosse simile a noi?–?capace di agire con intento, cooperare o rappresentare una minaccia?–?ha spinto la nostra specie a elaborare criteri sempre più raffinati per riconoscere l’altro come agente vivente. Nelle savane africane, riconoscere un predatore o un compagno poteva significare la differenza tra la vita e la morte, e il cervello umano ha sviluppato meccanismi rapidi per individuare traiettorie e comportamenti che evocano scopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
