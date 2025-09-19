Cosa c’è dietro la villetta Garlasco nella nuova perizia un aspetto mai notato

Il delitto di Garlasco continua a far discutere e a sollevare interrogativi irrisolti, a distanza di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. L’ultima puntata di Ore14Sera ha riportato all’attenzione del pubblico nuove indiscrezioni legate alla relazione del Ris di Cagliari, una corposa consulenza di circa 300 pagine che contiene accertamenti tecnici mai presi in considerazione finora, tra cui un’analisi con l’uso del drone e la ricostruzione di un profilo psicologico su Andrea Sempio, amico della vittima. La relazione, depositata dal tenente colonnello Andrea Berti, include inoltre un supporto informatico e una relazione redatta dai carabinieri del RaCIS dedicata all’analisi psicologica di Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

