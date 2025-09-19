Cosa c’è da sapere sulla mostra di Tolkien che apre oggi a Trieste
Trieste, 19 settembre 2025 – Oggi, 19 settembre 2025, inaugura a Trieste la mostra “ Tolkien. Uomo, Professore, Autore ", ospitata al Salone degli Incanti. Dopo le tappe di Roma, Napoli, Torino e Catania, l’esposizione arriva nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia con reperti esclusivi: la toga accademica di Oxford, copie non corrette dei suoi scritti, memorabilia, arte fantasy e illustrazioni, per offrire sia agli appassionati che ai neofiti un ritratto completo del creatore della Terra di Mezzo. Sommario Il percorso della mostra: Tolkien tra realtà e immaginazione. Un’immersione nei mondi di Tolkien e nella loro influenza culturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
