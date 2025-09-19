Corteo per la pace presente anche il segretario Cgil Maurizio Landini | La guerra e il riarmo non ci appartengono

Cataniatoday.it | 19 set 2025

Dalla centrale piazza Università è partito un corteo per la pace organizzato dalla Cgil, alla presenza di oltre un migliaio di partecipanti. Tra i manifestanti anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che ha sfilato dietro il lungo striscione con la scritta “Stop al genocidio”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - pace

