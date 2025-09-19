Corteo per la pace presente anche il segretario Cgil Maurizio Landini | La guerra e il riarmo non ci appartengono
Dalla centrale piazza Università è partito un corteo per la pace organizzato dalla Cgil, alla presenza di oltre un migliaio di partecipanti. Tra i manifestanti anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che ha sfilato dietro il lungo striscione con la scritta “Stop al genocidio”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - pace
Firenze, la manifestazione per la pace: sfilata in centro, Giani e Funaro al corteo
"Stop al genocidio a Gaza": il corteo Pro-Pal assedia la Mostra del Cinema di Venezia. Pupi Avati: "Boicottare il cinema non porta pace"
Il maxi-corteo avanza. Una sfilata colorata nel nome della pace: "L’obiettivo comune"
Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 18:00, le strade di Trapani saranno illuminate dalla fiaccolata per la pace. Il corteo partirà da Piazza Vittorio per raggiungere Piazza Mauro Rostagno (ex Mercato del Pesce), un gesto simbolico per riaffermare il desi Vai su Facebook
Rapallo, venerdì corteo per la pace di alunni e genitori delle scuole - X Vai su X
Corteo per la pace, presente anche il segretario Cgil Maurizio Landini: La guerra e il riarmo non ci appartengono; In piazza ma non troppo. Delegazione Pd al corteo «no riarmo»; M5S in piazza contro il riarmo, presente una delegazione Pd (senza Schlein). Conte: siamo in centomila.
La Spezia, bufera sulle dichiarazioni di una preside: “Studenti, andate in corteo per Gaza” - La replica dell’assessore Brogi: “Principi condivisibili ma inopportuni” ... Scrive ilsecoloxix.it
La Spezia, mille persone in corteo per chiedere pace a Gaza - Circa mille persone hanno sfilato alla Spezia per la giornata nazionale di mobilitazione nazionale organizzata dalla Cgil per chiedere a Israele di terminare l'uso della forza militare di Gaza e a sos ... Segnala msn.com