Corteo per la pace presente anche il segretario Cgil Maurizio Landini | La guerra e il riarmo non ci appartengono

Dalla centrale piazza Università è partito un corteo per la pace organizzato dalla Cgil, alla presenza di oltre un migliaio di partecipanti. Tra i manifestanti anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che ha sfilato dietro il lungo striscione con la scritta “Stop al genocidio”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - pace

Il corteo per la Palestina della CGIL chiede pace a Gaza - Firenze, 19 settembre 2025– Oggi a Firenze ha sfilato il corteo in sostegno della popolazione palestinese (partenza da piazza Dalmazia, conclusione in piazza dell’Isolotto), organizzato dalla CGIL al ... Si legge su nove.firenze.it

