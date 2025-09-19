Corteo per Gaza | In cinquemila in piazza lunedì il secondo sciopero

Sono cinquemila, secondo le prime stime della Cgil, le persone scese in piazza a Genova oggi, venerdì 19 settembre, per lo sciopero generale (esteso a otto ore per permettere a tutti di partecipare) indetto dal sindacato per Gaza e contro le guerre.Verso le 6 è stato chiuso il varco Etiopia su. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza

La Cgil della Sardegna in corteo insieme al segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini per fermare il genocidio del popolo palestinese e l'occupazione di Gaza #FreePalestine #FreeGaza #globalsumudflotilla

Il presidio per Gaza diventa un corteo e attraversa la città: "In corso un genocidio, la storia ci guarda" (VIDEO) https://ift.tt/f8tqkvZ https://ift.tt/KzFG5io

Milano per la Sumud Flotilla, cinquemila in piazza: “Siamo qui per sostenere i coraggiosi” - I manifestanti: “Questa manifestazione serve per accedere i riflettori su quello che sta accadendo a Gaza e ... milano.repubblica.it scrive

In piazza per Gaza: tensione al presidio trasformato in corteo tra spintoni e cariche della polizia - Poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa hanno cercato di bloccare il corteo in viale Majno: ne è nata una carica di alleggerimento con qualche ... Da milano.repubblica.it