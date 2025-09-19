Cortei e manifestazioni a Roma Capitale blindata oggi 19 settembre

(Adnkronos) – Manifestazioni, presidi, sit-in e adunate. Roma si appresta a vivere un venerdì, 19 settembre, molto impegnativo sotto il profilo della sicurezza, con diverse zone della Capitale che oggi saranno interessate da vari appuntamenti, tutti con l'obiettivo di dare il proprio sostegno a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, la flotta che porterà aiuti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cortei - manifestazioni

Serate di manifestazioni per la Palestina: da Livorno a Firenze, molti cortei

Serate di manifestazioni per la Palestina: da Livorno a Firenze, molti cortei - X Vai su X

Scioperi e manifestazioni del 18 settembre 2025 Giovedì 18 settembre sono attesi scioperi in diversi settori, tra cui ferrovie, aviazione, trasporto locale, servizi pubblici. Sono state annunciate manifestazioni e cortei organizzate dai sindacati nelle principali città, - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazioni a Roma, oggi presidi e sit-in in tutta la Capitale; Sito Istituzionale | Primo maggio a Roma, la mobilità; Manifestazioni e cortei Pro Pal a Roma, è alta tensione: alle 18 presidio il sit-in per la Flotilla.

Roma si prepara allo sciopero generale del 22 prossimo con cortei e presidi - A sostegno della global Sumud Flotilla sulla via della striscia di Gaza, una serie di appuntamenti in molte piazze della capitale ... Lo riporta rainews.it

Manifestazioni e cortei Pro Pal a Roma, è alta tensione: alle 18 presidio il sit-in per la Flotilla - La bomba al centro sociale La Strada e i tafferugli con la polizia a San Lorenzo del 9 settembre scorso potrebbero essere solo i primi episodi di un mese rovente. Da msn.com