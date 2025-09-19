Corte dei Conti indagata per i bilanci di Zinga
Per i pm scontri tra toghe sui controlli. Chi voleva vederci chiaro sulle Asl del Lazio «diffamato e allontanato». Per allungare i tempi «inventata» una richiesta di rinvio a data da destinarsi. Spunta anche il sindaco Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Laverita.info
Corte dei Conti: la Procura indaga sulla certificazione dei bilanci 2023 - Verifiche sullo scontro interno alla sezione di controllo per il via libera alla giunta guidata da Zingaretti.
«Ostile a Gualtieri»: così la magistrata della Corte dei Conti finì sotto accusa per il suo parere - Tutto avviene a poche settimane di distanza dallo scontro sui bilanci regionali della Regione Lazio dove D'Ambrosio aveva messo nero su bianco le criticità relative a quelle scritture contabili