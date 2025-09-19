Corso per artigiano artistico digitale
È gratuito e prevede 990 ore comprensive di stage (396 ore), lezioni e laboratori. Il corso si svolge presso il Liceo Artistico di Porta Romana nella sede di Sesto Fiorentino e l’Università degli Studi di Firenze e Calenzano. Al termine del percorso i partecipanti ottengono il Certificato IFTS e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Incendio scoppia nella sua bottega a Trento, l’artigiano Serghei Oprea muore carbonizzato: indagini in corso
Sabato pomeriggio, al Museo della Vite e del Vino, è iniziato il percorso di avvicinamento a Bacco Artigiano, con l'inaugurazione di una mostra fotografica che portato tante persone all'interno delle sale del museo. Dalle ore 17.00 si è svolta la presentazione d Vai su Facebook
L’artigiano artistico fiorentino diventa social - Due i percorsi formativi che prenderanno il via giovedì 13 settembre: 4 lezioni, una a settimana, e un esame finale. Da lanazione.it
Artigiano digitale: tre corsi specifici per la competitività - Di questo si parlerà nei tre workshop che Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ... Scrive ilgiorno.it