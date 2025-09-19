Corsi fantasma ad Avellino | procede il processo su Alto Calore Servizi
Avellino – È proseguito davanti al Tribunale di Avellino il procedimento relativo ai presunti corsi fantasma organizzati da Alto Calore Servizi (Acs). L’attenzione in aula si è concentrata sulle questioni legate alla costituzione di parte civile della società nei confronti degli imputati, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: corsi - fantasma
Caserta. Tangenti nei vasi di fiori e corsi fantasma per lavori sull’autostrada A3, 5 indagati
Corsi di formazione fantasma attestati con false fatture | Cronaca PROVINCIA DI GROSSETO Vai su Facebook
Corsi fantasma ad Avellino: procede il processo su Alto Calore Servizi; Solofra, ex capitano dei Carabinieri diffamato sui social; Montemiletto, chiesto il processo per spaccio di cocaina.
Corsi fantasma all’Alto Calore, le difese contesta di nuovo la costituzione di parte civile della società - La difese degli imputati nel processo per i presunti corsi fantasma all’ Alto Calore hanno nuovamente eccepito la costituzione di parte civile della società di Corso Europa nei confronti deg ... Come scrive irpinianews.it
Corsi fantasma all’Alto Calore, Ciarcia e Santoli a processo - Corsi fantasma bis all’Alto Calore, rinviati a giudizio i quattro imputati: l’ex amministratore unico dell’ente di Corso Europa Michelangelo Ciarcia, il suo collaboratore di segreteria Pantalone Trasi ... Si legge su ilmattino.it