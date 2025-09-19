Corsi di musica inglese fumetto scacchi e attività di supporto nello studio | riparte la stagione del il centro giovani Elianto

Il centro giovani Elianto di Predappio torna a riempirsi di vita. Lo spazio, situato nella zona del Foro Boario, è gestito dall’Associazione Teatro delle Forchette in collaborazione con il Comune di Predappio ed è aperto da ottobre a giugno, ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La città vive al ritmo della musica. Lucio Corsi sul palco del Frontone per il finale dell’Umbria che spacca

L'Umbria che Spacca chiude alla grande con Lucio Corsi. La città stregata dalla musica

Lezioni di musica e cinema. Al via Summer School: "Corsi formativi alternativi"

DOMENICA 21 SETTEMBRE OPEN DAY ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA FABRIZIO DE ANDRÉ, dalle 16.30 alle 19.30, per la presentazione dei corsi che saranno attivati con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 partire da lunedì 6 ottobre. Tra le no Vai su Facebook

