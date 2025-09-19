Corruzione e turbata libertà degli incanti tre arresti | c’è anche un amministratore di società di Chiusi

PERUGIA – Eseguite cinque misure cautelari personali per ipotesi corruttive e turbata libertà degli incanti nel settore degli appalti pubblici: nel mirino anche un amministratore di società di Chiusi, in provincia di Siena. Oggi (19 settembre) i finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di alcune misure emesse dal Gip del Tribunale del capoluogo umbro. Arresti domiciliari nei confronti di due funzionari pubblici, dipendenti, rispettivamente, della Provincia di Perugia e del Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia e di un soggetto residente a Chiusi, amministratore di una Srl con sede in Città della Pieve; obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nei confronti di un geometra residente a Ficulle; divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti del titolare di una ditta individuale con sede a Perugia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it