Corruzione e appalti pubblici blitz della Finanza | arresti e misure cautelari

Perugia, 19 settembre 2025 – Tre arresti e altri due indagati nell’indagine della Procura di Perugia per corruzione negli appalti pubblici. Questa mattina la Guardia di finanza perugina ha eseguito le cinque misure cautelari: agli arresti domiciliari due funzionari pubblici (un dipendente della Provincia di Perugia e uno del Consorzio di bonifica senese della Val di Chiana Romana e Val di Paglia) e un uomo residente a Chiusi, amministratore di una srl con sede a Città della Pieve. Le altre misure cautelari riguardano l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per un geometra residente a Ficulle (Terni) e l’interdizione temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti del titolare di una ditta individuale con sede a Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari

In questa notizia si parla di: corruzione - appalti

