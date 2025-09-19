Corridoio umanitario Caritas sbarcate a Fiumicino 11 famiglie di profughi

Sono sbarcate a Fiumicino 11 famiglie di profughi sostenute dalla Caritas italiana. Per loro, inizia una nuova vita in diverse diocesi che le accoglieranno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

corridoio umanitario caritas sbarcate a fiumicino 11 famiglie di profughi

