Corridoio umanitario Caritas sbarcate a Fiumicino 11 famiglie di profughi
Sono sbarcate a Fiumicino 11 famiglie di profughi sostenute dalla Caritas italiana. Per loro, inizia una nuova vita in diverse diocesi che le accoglieranno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza, avanzata israeliana con tank nel corridoio umanitario Morag, Netanyahu insiste: "Nostro obiettivo è liberare Striscia da Hamas" - VIDEO
Genova, salpano le imbarcazioni della Sumud Flotilla dirette a Catania: “L’obiettivo è aprire il corridoio umanitario per Gaza”
Global Sumud Flottilla, Croatti (M5s): “Inaccettabile dire che ce la siamo cercata. Serve aprire un corridoio umanitario”
Il grande esodo della popolazione di #Gaza City, costretta a fuggire dall’offensiva israeliana contro #Hamas: 400mila persone hanno già lasciato la città sotto assedio, dichiara l’esercito di #TelAviv, che in queste ore annuncia un nuovo corridoio umanitario ve - X Vai su X
Quasi duecento studenti palestinesi hanno vinto una borsa di studio nelle università italiane (su 15mila che hanno fatto richiesta), ma non possono lasciare Gaza. Sarebbero dovuti arrivare in estate ma non c’è un corridoio umanitario fino alla Giordania per lor Vai su Facebook
Corridoi umanitari, l’impegno di Caritas Italiana per l’accoglienza fraterna - Un nuovo inizio per undici famiglie rifugiate provenienti da Yemen, Sudan e Somalia, giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari promossi da Caritas ... Come scrive interris.it
A Fiumicino 41 rifugiati con i corridoi umanitari Caritas - Saranno accolte a Trieste, Pescara, Capua, Teggiano, Teano e Cerreto Sannita. Si legge su romasette.it