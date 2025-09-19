GROSSETO "La madre di tutte le battaglie resta quella per il Corridoio Tirrenico. È un’infrastruttura che non serve solo a Grosseto o a Livorno: serve all’Italia. Finché la raccontiamo come una questione locale rischiamo di sottovalutarla. E senza infrastrutture non attrarremo investimenti per il manifatturiero, il comparto che oggi soffre di più nella nostra provincia". A dirlo è stata Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto, durante la quarta puntata di "Battaglia Elettorale", il podcast di Galli Torrini Comunicazione e Public Affairs sulle elezioni regionali toscane, condotto dal direttore editoriale Paolo Ceccarelli e disponibile su Spotify. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corridoio tirrenico, la sfida: "Non è un’arteria locale ma serve a tutta l’Italia"