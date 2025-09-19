Coppa di Terza ecco le 16 qualificate Per Ancora e Junior Fiorano vittorie con sei reti
Si sono giocati mercoledì sera i sedicesimi della Coppa di Terza che ha promosso 16 formazioni agli ottavi del 22 ottobre: Bortolotti-Cimone 4-5 ai rigori (1-1 al 90’ con botta e risposta fra Ori e Checchi), Serramazzoni-Fonda Pavullese 2-1 (di Salsi e Nikolli le due reti decisive), Prignanese-Montefiorino 2-4 ai rigori (al penalty di Donadelli ha risposto al 94’ Miele per i padroni di casa), San Francesco-Eagles V. Ancora 0-6 (tris di Venturelli, Zade, Nicolo e Bellei), Real Montale-Union 81 0-3 (2 Samiri e Vecchi), Academy TdC-Terre di Castelnuovo 2-1 (reti decisive di Rangoni e Amine), A. Solignano-Gioconda 3-0 (2 Alagna e Kici), J. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
