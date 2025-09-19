Coppa di Promozione Ecco il quadro degli ottavi Mattia Papi il protagonista assoluto del mercoledì
Dopo la disputa di quasi tutte le ultime gare dei vari triangolari valevoli come primo turno della Coppa Toscana di Promozione, è stato definito il quadro degli ottavi di finale della manifestazione che si giocheranno in gara unica mercoledì 5 novembre. La rassegna proseguirà poi, secondo le regole di un tabellone predeterminato di tipo tennistico, coi quarti di finale mercoledì 17 dicembre e le semifinali mercoledì 18 febbraio mentre la data della finalissima è ancora da stabilire: la vincente della Coppa regionale di Promozione accederà, insieme alle tre vincitrici dei playoff dei gironi del campionato, al quadrangolare che assegna un posto in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
