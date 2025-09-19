Coppa del Mondo di Scherma il calendario della nuova stagione | al via a novembre

Roma – Scatterà all’inizio di novembre, per concludersi a fine maggio del prossimo anno, la Coppa del Mondo Assoluti 20252026. Dopo le ultime modifiche, la FIE ha definito il calendario internazionale del massimo circuito Senior che prevede otto tappe per ciascuna specialità, di cui cinque “classiche” in cui sono previste anche le competizioni a squadre e tre Grand Prix, appuntamenti d’élite che vedranno donne e uomini impegnati nella stessa sede in sole gare individuali a punteggio maggiorato. Confermatissime le due prove italiane di Torino e Padova, in programma entrambe nel 2026: dal 5 al 7 febbraio il capoluogo piemontese ospiterà per l’11^ volta il GP di fioretto femminile e maschile, mentre in terra veneta dal 6 all’8 marzo andrà in scena la 67^ edizione del “Trofeo Luxardo” di sciabola maschile che prevede sia la gara individuale che quella a squadre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

