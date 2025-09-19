Copiare Treviso per il rilancio del mercato del sabato in Prato della Valle

«Introduciamo delle regole e rilanciamo il mercato del sabato in Prato della Valle. Se per i suoi 80 anni Confcommercio ha scelto Padova e il suo mercato di Prato della Valle per rappresentare il commercio ambulante in Italia, con un filmato che vede i coniugi Maniero, giovani imprenditori latori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it