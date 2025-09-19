Convocati Sampdoria | Donati scioglie il dubbio su Ferrari per la sfida col Monza
Convocati Sampdoria, Donati e la decisione su Ferrari: ecco la lista completa per il Monza. Tutti i dettagli Domani pomeriggio, alle ore 17:15, lo stadio Luigi Ferraris sarà teatro di una sfida cruciale per la 4ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026: la Sampdoria ospiterà il Monza guidato da Paolo Bianco, tecnico 47enne noto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: convocati - sampdoria
Sampdoria-Modena (lunedì 25 agosto 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. La vendetta dell’ex Sottil sui blucerchiati?
Sampdoria, 29 convocati per Ponte di Legno: inizia la nuova era Donati
Coppa Italia, i convocati della Sampdoria per la sfida di contro lo Spezia: le ultime
I convocati per Sampdoria Cesena Powered by Moreno Group - X Vai su X
I convocati di #Sottil per la trasferta del #Modena al #Ferraris contro la #Sampdoria Vai su Facebook
Sampdoria Cesena, i convocati di Massimo Donati: ecco la lista per il match del Ferraris.
Convocati Sampdoria: la scelta di Donati su Ferrari per la sfida contro il Monza - Convocati Sampdoria: l’allenatore Massimo Dnati ha reso pubbliche le proprie decisioni in vista della partita della 4a giornata contro il Monza Domani pomeriggio, alle ore 17:15, la Sampdoria scenderà ... Come scrive sampnews24.com
Monza-Sampdoria, i convocati di Donati: oltre a Ferrari indisponibile anche Pedrola - Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha diramato la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Massimo Donati per la gara di. Si legge su tuttomercatoweb.com