Convocati Argentina U20 per il Mondiale di categoria il Genoa trattiene con sé Valentin Carboni | la lista completa
del ct Diego Placente. Il tecnico della Nazionale Argentina Under 20, Diego Placente, ha annunciato la lista dei convocati per il Mondiale di categoria, che si terrà dal 27 settembre al 20 ottobre. La squadra albiceleste è stata inserita in un girone impegnativo con Cuba, Australia e Italia, e si prepara a un percorso di grande attesa. Le stelle in attacco: Prestianni e Silvetti. Una delle grandi sorprese della convocazione è Gianluca Prestianni, giovane talento del Benfica, che si sta imponendo come stella della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: convocati - argentina
Convocati Argentina per Venezuela ed Ecuador: la scelta di Scaloni su Lautaro. La lista completa
Argentina, convocati per Venezuela ed Ecuador: Scaloni punta su Lautaro e lancia Carboni
Convocazioni Argentina, i convocati di Scaloni: Lautaro e Carboni nella lista per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Sono stati diramati i #convocati dell’Italia per il #Mondiale #Under20, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in #Cile. Gli #Azzurrini sono nel Gruppo D insieme ad #Argentina, #Australia e #Cuba. L’unico del #Milan convocato dal ct #Nunziata è Emanue - X Vai su X
I convocati di Carmine Nunziata per il Mondiale U20 di fine mese, Italia nel girone con Australia, Cuba e Argentina https://www.gazzetta.it/Calcio/nazionali/18-09-2025/mondiali-under-20-in-cile-i-convocati-italia-del-ct-carmine-nunziata.shtml?refresh_ce Vai su Facebook
Italia U20, i convocati per i Mondiali in Cile; Mondiale Under 20 dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile: i 21 convocati del tecnico Carmine Nunziata; Mondiali U20, gli Azzurri convocati da Nunziata.
Argentina, i convocati per il Mondiale U20 in Cile: il Real non libera Mastantuono - L'Argentina ha ufficializzato i 21 giocatori convocati per il Mondiale Under 20 che si terrà in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre, sotto. Segnala tuttomercatoweb.com
Italia U20, scatta la missione Mondiale: Nunziata convoca quattro giovani che militano in Serie B - Il ct Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per la rassegna. tuttob.com scrive