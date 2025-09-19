del ct Diego Placente. Il tecnico della Nazionale Argentina Under 20, Diego Placente, ha annunciato la lista dei convocati per il Mondiale di categoria, che si terrà dal 27 settembre al 20 ottobre. La squadra albiceleste è stata inserita in un girone impegnativo con Cuba, Australia e Italia, e si prepara a un percorso di grande attesa. Le stelle in attacco: Prestianni e Silvetti. Una delle grandi sorprese della convocazione è Gianluca Prestianni, giovane talento del Benfica, che si sta imponendo come stella della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Argentina U20 per il Mondiale di categoria, il Genoa trattiene con sé Valentin Carboni: la lista completa