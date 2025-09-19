La proposta di legge per riformare i principi alla base del testo unico sulla sanità lombarda per la quale il Pd ha raccolto oltre centomila firme potrebbe fare la fine del referendum per abrogare in parte la medesima normativa, di cui l’aula del Pirellone votò a maggioranza l’inammissibilità senza appello due anni fa. Lo denuncia il gruppo dem in Consiglio regionale, che aveva già avviato una campagna d’attacchinaggio e preparava la mobilitazione per un approdo in aula che ora potrebbe non avvenire: ieri in Commissione Sanità " FdI, Lega e Forza Italia hanno votato per l’archiviazione, tecnicamente per proporre all’assemblea il “non passaggio alla trattazione degli articoli”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Controriforma Pd della sanità. La destra non la vuole in aula