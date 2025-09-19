Controllore di volo si addormenta nella torre | l' aereo attende un' ora in volo per poter atterrare

Per quasi 60 minuti, un volo di linea ho sorvolato in circolo la pista di atterraggio senza poter effettuare la manovra finale. Il controllore era addormentato, dimenticandosi di accendere le luci della pista. La disavventura è avvenuta lo scorso 15 settembre con il volo della compagnia Air. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: controllore - volo

Il controllore di volo diffonde via radio "Palestina libera". La compagnia israeliana: “Inappropriato”

«Free Palestine», il controllore di volo di Parigi ai piloti El Al dopo il decollo. La compagnia israeliana: «Orgogliosi della nostra bandiera»

Sospeso controllore di volo a Parigi dopo messaggio pro-Palestina

Lui controllore di volo a Linate, lei aveva 18anni... Vai su Facebook

Controllore di volo si addormenta nella torre: l'aereo attende un'ora in volo per poter atterrare; Ajaccio, controllore volo si addormenta: aereo resta un’ora in attesa di poter atterrare; Controllore si addormenta in torre: volo Air Corsica vaga un'ora sopra Ajaccio.

L’unico controllore in turno si addormenta nella torre e non dà indicazioni: paura su volo Parigi-Ajaccio - Un volo da Parigi ha sorvolato l'aeroporto corso per 60 minuti prima di atterrare: l'unico controllore in servizio dormiva ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Controllore di volo si addormenta: aereo bloccato sopra la Corsica per un'ora - Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia dopo la segnalazione dei piloti di un aereo Air Corsica impossibilitati a contattare il controllore di volo e con le luci della pista spente: ecco cosa è su ... Come scrive msn.com