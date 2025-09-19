Controllore di volo si addormenta | aereo bloccato sopra la Corsica per un' ora
Un'ora in volo sopra la pista senza poter atterrare: qui non c'entra né il maltempo e nemmeno un malfunzionamento tecnico dell'aereo ma la "stanchezza" di un controllore di volo che si è addormentato durante il turno in torre di controllo. È l'esperienza che hanno vissuto passeggeri ed equipaggio di un aereo Air Corsica decollato da Parigi-Orly e diretto ad Ajaccio, in Corsica. Cosa è successo. La vicenda risale alla giornata di lunedì: è un volo serale che dalla capitale francese è diretto ad Ajaccio ma, nella fase di atterraggio, qualcosa non va. La prima stranezza notata dai piloti sta nel non vedere la pista perché non illuminata: a quel punto chiamano la torre di controllo per chiedere spiegazioni e il da farsi ma non ricevono risposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
