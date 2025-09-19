Controlli straordinari a Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata un arresto per spaccio e oltre 300 persone identificate

Operazione di controllo straordinario del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, coordinata dalla polizia e finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, al contrasto delle violazioni al Codice della strada e all’abusivismo commerciale.L’attività ha visto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

