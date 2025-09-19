Controlli straordinari a Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata un arresto per spaccio e oltre 300 persone identificate

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione di controllo straordinario del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio SantAgata, coordinata dalla polizia e finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, al contrasto delle violazioni al Codice della strada e all’abusivismo commerciale.L’attività ha visto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controlli - straordinari

Anzio, controlli straordinari dei carabinieri: la stretta contro la “malamovida”

Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza

Controlli straordinari dei carabinieri contro l’immigrazione irregolare

Controlli straordinari a Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, un arresto per spaccio e oltre 300 persone identificate; Catania, trasforma il garage in un deposito di droga e oggetti rubati: arrestato; Tentato furto e fuga a Catania: 47enne denunciato dai Carabinieri.

controlli straordinari zia lisaControlli straordinari a Catania: sequestri e multe nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata - Controlli su veicoli e venditori ambulanti hanno portato a multe e sequestri per irregolarità nella tracciabilità dei prodotti. Scrive meridionews.it

controlli straordinari zia lisaLotta all’abusivismo e allo spaccio di droga, i controlli tra Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata - La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo straordinario del territorio nei quartieri Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata, finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Controlli Straordinari Zia Lisa