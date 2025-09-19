Controlli prima di Como-Genoa | due denunce e una sanzione
Como, 19 settembre 2025 – I controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato di calcio, hanno portato a due denunce e una sanzione per detenzione di droga. Il dispositivo dell'ordine pubblico coordinato dal Questore di Como, Marco Calì, di cui fanno parte principalmente polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale di Como. Durante l'afflusso dei tifosi allo stadio, un 27enne di Genova è stato trovato in possesso di un biglietto contraffatto: il tifoso aveva superato il prefiltraggio degli steward accedendo alla zona dei tornelli, ma al momento del controllo digitale è stato bloccato dal sistema che non ha riconosciuto il biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
