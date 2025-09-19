Controlli antidroga nelle scuole dirigenti scolastici chiamano le forze dell’ordine | Blitz concordato con i genitori

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara controlli antidroga nelle scuoledirigenti scolastici chiamano le forze dell'ordine. Come segnala Il Resto del Carlino, l'intervento, concordato con le famiglie, ha previsto controlli con unità cinofile in corridoi, bagni e aule. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

