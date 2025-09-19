Controlli antidroga nelle scuole dirigenti scolastici chiamano le forze dell’ordine | Blitz concordato con i genitori
A Ferrara controlli antidroga nelle scuole, dirigenti scolastici chiamano le forze dell'ordine. Come segnala Il Resto del Carlino, l'intervento, concordato con le famiglie, ha previsto controlli con unità cinofile in corridoi, bagni e aule. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: controlli - antidroga
Potenziati i controlli estivi dei carabinieri a San Leone: il cane antidroga fiuta la cannabis
Firenze, controlli antidroga: scoperto con 7 dosi di eroina nascoste nel pacchetto di sigarette. 28enne arrestato
Controlli antidroga dei carabinieri: 9 arrestati nei luoghi della movida
Controlli antidroga a Potenza: arrestato uno straniero con 200 grammi di hashish, il GIP convalida il carcere. - facebook.com Vai su Facebook
Controlli antidroga a Potenza: arrestato uno straniero con 200 grammi di hashish, il GIP convalida il carcere. - X Vai su X
Canne e alcol prima della scuola. I presidi: Cani antidroga in aula. Blitz concordato con i genitori; Blitz dei Carabinieri nelle scuole di Cittadella: il cane Zico a caccia di droga tra gli zaini; Carabinieri, controlli antidroga nelle scuole superiori della provincia di Alessandria.
Canne e alcol prima della scuola. I presidi: "Cani antidroga in aula. Blitz concordato con i genitori" - Dopo l’allarme lanciato da don Zanella, i dirigenti: "Tanti controlli ed eventi informativi". Secondo msn.com
Giovani e droga: iniziati i controlli preventivi nelle scuole - Oggi 18 settembre i carabinieri, con l'unità cinofila di Torreglia, hanno fatto visita all'istituto Enaip di Cittadella. Da padovaoggi.it