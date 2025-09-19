Contributo affitto per studenti fuori sede | aperto il bando 2025 dell’Università di Firenze
L’Università di Firenze ha aperto il bando che consente agli studenti fuori sede di ottenere un contributo per le spese di affitto sostenute nel 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: contributo - affitto
Bonus agli under 35 in affitto a Milano: come chiedere il contributo
Calci garantisce il contributo affitto: aperto il bando 2025
Fino a 2.700 euro per aiutare le famiglie a pagare l'affitto: chi può chiedere (e come ottenere) il contributo
Contributo regionale affitto, domande online dal 19 settembre al 18 ottobre 2025 https://tinyurl.com/ywcsnwfy #Sassari - X Vai su X
: Dal 18 settembre al 17 ottobre 2025 i cittadini residenti a Vaiano possono presentare domanda per il contributo affitto. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente online tramite Spid, Cie o Cns Vai su Facebook
Contributo affitto per studenti fuori sede: via al bando dell’Università di Firenze; Contributo affitto per i fuori sede, via al bando dell'Ateneo di Firenze; Fuori sede / Come richiedere il contributo alloggi 2025.
Contributo affitto per fuori sede,via a bando Ateneo Firenze - L'Università di Firenze ha aperto il bando che consente agli studenti fuori sede di ottenere un contributo per le spese di affitto sostenute nel 2025. Lo riporta ansa.it
Unict, studenti fuori sede: come richiedere il contributo alloggi 2025 - Online le modalità per presentare le istanze di assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno 2024/25! Riporta catania.liveuniversity.it