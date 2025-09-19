Continassa Juve | Conceicao c’è per Verona Miretti no Le possibili scelte di formazione al Bentegodi
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha reso noti i convocati per il match contro l’Hellas Verona, in programma alle 18.00 al Bentegodi. Dopo la squalifica di due giornate torna a disposizione anche in campionato Andrea Cambiaso (è già rientrato in Champions League col Borussia Dortmund), mentre restano assenti Miretti, Rouhi (che scende in Next Gen) e Milik. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Continassa Juve: è il giorno della sfida contro il Manchester City, parecchi cambiamenti nella formazione
Continassa Juve: giorno di riposo per i bianconeri dopo la débâcle patita contro il Manchester City
Continassa Juve: dopo l’allenamento di scarico per i bianconeri dopo la sconfitta contro il City oggi niente lavoro per Madama, che perde Savona! Come sta il difensore
Juventus: Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo - Alla Continassa si rivede Francisco Conceiçao: il portoghese, assente contro l'Inter e in panchina contro il Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è recuperato in vist ...
Conceicao in gruppo, le condizioni di Miretti: le ultime dalla Continassa verso Verona-Juventus - L'esterno offensivo portoghese, che già era stato convocato per Juventus-