Continassa Juve | Conceicao c’è per Verona Miretti no Le possibili scelte di formazione al Bentegodi

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha reso noti i convocati per il match contro l’Hellas Verona, in programma alle 18.00 al Bentegodi. Dopo la squalifica di due giornate torna a disposizione anche in campionato Andrea Cambiaso (è già rientrato in Champions League col Borussia Dortmund), mentre restano assenti Miretti, Rouhi (che scende in Next Gen) e Milik. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve conceicao c8217232 per verona miretti no le possibili scelte di formazione al bentegodi

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Conceicao c’è per Verona, Miretti no. Le possibili scelte di formazione al Bentegodi

In questa notizia si parla di: continassa - juve

Continassa Juve: è il giorno della sfida contro il Manchester City, parecchi cambiamenti nella formazione

Continassa Juve: giorno di riposo per i bianconeri dopo la débâcle patita contro il Manchester City

Continassa Juve: dopo l’allenamento di scarico per i bianconeri dopo la sconfitta contro il City oggi niente lavoro per Madama, che perde Savona! Come sta il difensore

continassa juve conceicao c8217232Juventus: Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo - Alla Continassa si rivede Francisco Conceiçao: il portoghese, assente contro l'Inter e in panchina contro il Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è recuperato in vist ... Da msn.com

Conceicao in gruppo, le condizioni di Miretti: le ultime dalla Continassa verso Verona-Juventus - L'esterno offensivo portoghese, che già era stato convocato per Juventus- Secondo ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Conceicao C8217232