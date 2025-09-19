Conte telefona Mirko Vucinic | è un’offerta irrinunciabile | Presentazione ufficiale allo staff
Conte telefona Mirko Vucinic: è un’offerta irrinunciabile Presentazione ufficiale allo staff"> Mirko Vucinic e l’offerta che non si può rifiutare. L’ex attaccante parla con Conte e accetta le condizioni. Inizia la nuova avventura. Antonio Conte e Mirko Vucinic, due nomi che hanno condiviso una parte importante della storia recente della Juventus, tornano ad incrociarsi. Secondo alcune indiscrezioni, l’attuale allenatore avrebbe contattato l’ex attaccante montenegrino con una telefonata privata. Un gesto che ha immediatamente portato a pensare un coinvolgimento di Vucinic nello staff tecnico di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: conte - telefona
Conte telefona a Manna: vuole a tutti i costi un esubero della Juve | L’affare si chiude per pochi milioni
Il mattino può sembrare una corsa. Zaini, chiavi, merende, telefonate. Tante cose da ricordare… ma una non la possiamo proprio dimenticare. Il dispositivo anti-abbandono non è un optional. È obbligatorio per tutti i bambini fino a 4 anni. Deve attivarsi aut Vai su Facebook
Vucinic alla Juve, affare conclusoE' la squadra che volevo; Vucinic-Juve, il retroscena: Conte diceva che avevamo preso un fenomeno; Conte telefona Mirko Vucinic: è un’offerta irrinunciabile | Presentazione ufficiale allo staff.
Juve, Vucinic smentisce tutto: 'Non sono insoddisfatto' - Così, Mirko Vucinic, ha smentito tramite il proprio profilo Twitter chi lo ritiene insoddisfatto per il poco spazio che, ... Scrive calciomercato.com