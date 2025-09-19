Conte telefona Mirko Vucinic: è un’offerta irrinunciabile Presentazione ufficiale allo staff"> Mirko Vucinic e l’offerta che non si può rifiutare. L’ex attaccante parla con Conte e accetta le condizioni. Inizia la nuova avventura. Antonio Conte e Mirko Vucinic, due nomi che hanno condiviso una parte importante della storia recente della Juventus, tornano ad incrociarsi. Secondo alcune indiscrezioni, l’attuale allenatore avrebbe contattato l’ex attaccante montenegrino con una telefonata privata. Un gesto che ha immediatamente portato a pensare un coinvolgimento di Vucinic nello staff tecnico di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

