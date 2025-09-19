Il tecnico del Napoli, dopo l’esordio in Champions, ha in mente di attuare diversi cambi in vista del prossimo impegno di Serie A degli azzurri Il ritorno in Champions League del Napoli non è stato dei migliori. La sconfitta contro il Manchester City di Pep Guardiola può starci, e nulla è compromesso in ottica cammino europeo per gli azzurri. Tuttavia, la maniera in cui è maturato il ko lascia l’amaro in bocca: l’espulsone di Giovanni Di Lorenzo dopo appena 20 minuti di gioco ha impedito agli uomini di Antonio Conte di mettere in atto il piano gara. Proprio il tecnico salentino, in vista del prossimo impegno di campionato dei suoi ragazzi, pensa ad una mini rivoluzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte stravolge il Napoli, ecco cosa ha in mente: la strategia