Conte | Nulla da rimproverare alla squadra ora pensiamo al Pisa

Forzazzurri.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico dopo la sconfitta contro il City di Guardiola. Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcuni dichiarazioni a CBS dopo la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte nulla da rimproverare alla squadra ora pensiamo al pisa

© Forzazzurri.net - Conte: “Nulla da rimproverare alla squadra, ora pensiamo al Pisa”

In questa notizia si parla di: conte - rimproverare

Conte su DAZN dopo la vittoria: “Ora pensiamo al Milan”; Conte: “Non rimprovero nulla alla squadra, ora recuperiamo e pensiamo al Pisa”.

conte rimproverare squadra pensiamoConte: “Nulla da rimproverare alla squadra, ora pensiamo al Pisa” - Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcuni dichiarazioni a CBS dopo la ... Secondo forzazzurri.net

conte rimproverare squadra pensiamoConte: "Non posso rimproverare nulla, non volevamo arrenderci! Grande senso di sacrificio, in 10 era impossibile!" - L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, parlando a CBS Sports dopo Manchester City- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Rimproverare Squadra Pensiamo