Conte | No a primato dei nostri valori se sanzioni a Putin e non a Netanyahu

"Continuerò a denunciare con forza il genocidio a Gaza. Non possiamo rivendicare la nostra azione e un primato nei valori se imponiamo sanzioni economiche a Putin e non a Netanyahu e ai suoi ministri". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo alla festa della Link University, davanti al ministro degli

