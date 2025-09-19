Consorzio Utopia mette in scena Neapolis in transizione echi e visioni

Il Consorzio Utòpia presenta “Neapolis in transizione, Echi e Visioni”, un progetto che dal 25 al 27 settembre animerà il chiostro della Parrocchia di Santa Maria dell’Arco a Miano con tre giornate d’arte a ingresso gratuito: laboratori dedicati alle arti performative e spettacoli incentrati sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

