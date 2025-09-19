Consiglio sicurezza Onu Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza Media | 4 morti nella Striscia dall’alba

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

consiglio sicurezza onu usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a gaza media 4 morti nella striscia dall8217alba

© Ilfattoquotidiano.it - Consiglio sicurezza Onu, Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza. Media: “4 morti nella Striscia dall’alba”

In questa notizia si parla di: consiglio - sicurezza

Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza (2)

Allarme sicurezza a Salerno: Valiante esprime preoccupazione, Pessolano richiede il consiglio comunale monotematico

Firmato protocollo tra Ministero e Consiglio Nazionale degli ingegneri. Valditara: “La cultura della sicurezza è importante per tutti”

Papa: «A Gaza cose orribili, su genocidio non mi pronuncio». Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no; Veto Usa alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sul cessate il fuoco a Gaza; Veto Usa a risoluzione Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no.

consiglio sicurezza onu usaGaza,14 sì e veto Usa a risoluzione Onu - Gli Usa hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu, presentata da 10 Paesi membri non permanenti, sulla situazione a Gaza. Come scrive rainews.it

consiglio sicurezza onu usaVeto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no - Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati. Scrive swissinfo.ch

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Sicurezza Onu Usa