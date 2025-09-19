Consiglio sicurezza Onu Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza Media | 4 morti nella Striscia dall’alba
Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza (2)
Allarme sicurezza a Salerno: Valiante esprime preoccupazione, Pessolano richiede il consiglio comunale monotematico
Firmato protocollo tra Ministero e Consiglio Nazionale degli ingegneri. Valditara: “La cultura della sicurezza è importante per tutti”
#Gaza Veto degli USA al Consiglio di sicurezza ONU sugli aiuti umanitari: la risoluzione chiedeva la revoca delle restrizioni all'ingresso nella Striscia e il cessate il fuoco. ANP: rammarico e sconcerto. - X Vai su X
Nicola Massimo Morea Consigliere Regionale sulla Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente Il Capogruppo di Azione: Ogni bambino ha diritto a cure sicure. La sicurezza non è un optional, ma il fondamento della sanità https://www.consiglio.basilicata.i - facebook.com Vai su Facebook
