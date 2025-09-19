Consiglio comunale in programma quattro sedute per definire le politiche fiscali e finanziarie

Il Consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi si prepara ad affrontare quattro sedute strategiche che definiranno le politiche fiscali e la programmazione economico finanziaria del comune di Catania. Il ciclo di riunioni si aprirà lunedì 22 settembre alle ore 19:15 con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

consiglio comunale programma quattroConsiglio comunale, programmazione finanziaria: arriva il rendiconto 2024 - CATANIA – Il consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi si prepara ad affrontare quattro sedute strategiche che definiranno le politiche fiscali e la programmazione economico ... Come scrive livesicilia.it

