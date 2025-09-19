Consiglio comunale assegnati i premi Civitas Uzeda

Grande partecipazione di pubblico alla prima edizione del premio “Civitas Uzeta”, manifestazione ideata e realizzata dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi. Alla presenza delle autorità cittadine, sono state premiate personalità considerate vere eccellenze per la competenza, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fotografia e diritti: in Consiglio comunale di Napoli premiate le opere del concorso “Dietro Ogni Nome Nessun’Altra” - Si è tenuta oggi, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, la cerimonia conclusiva della terza edizione del Concorso “Dietro Ogni Nome Nessun’Altra”, Si è tenuta oggi, nella Sala dei Baroni di Castel Nu ... Segnala marigliano.net

Premi e bonus solo ai dipendenti del consiglio comunale di Napoli, ira dei sindacati: “Ok, ma siano per tutti” - Premi e indennità per i dipendenti del consiglio comunale di Napoli: "Fanno tanto straordinario e hanno incarichi di responsabilità, ma non sono valorizzati". Si legge su fanpage.it