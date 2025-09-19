Conservatorio San Pietro a Majella il progetto Performing al via con Peppe Barra

Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella nell’ambito del progetto interaccademico Performing.Accompagnato dall’orchestra del Conservatorio diretta da Giuseppe Di Maio, l’attore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

