Conservatorio di Napoli con Peppe Barra parte il progetto performing
Con Peppe Barra prende il via, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, il progetto interaccademico Performing. Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella nell’ambito del progetto interaccademico Performing. San Gennaro, il prodigio si . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: conservatorio - napoli
È stato presentato ieri il lavoro di riordino e inventariazione eseguito sull'Archivio del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. L'importante intervento è stato documentato in un video, visibile dalla sezione del nostro sito dedicata ai contenuti multimediali: Vai su Facebook
Conservatorio, il progetto performing al via con Peppe Barra; I Concerti del Conservatorio Venerdì 28 marzo “È tutto un Carnevale”; Peppe Barra premiato dal Conservatorio di Napoli.
Conservatorio, il progetto performing al via con Peppe Barra - Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella nell'ambito del progetto interaccade ... Come scrive ansa.it
Conservatorio San Pietro Majella il progetto Performing al via con Peppe Barra - Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella ... Scrive napolivillage.com