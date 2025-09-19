Conservatorio di Napoli con Peppe Barra parte il progetto performing

2anews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Peppe Barra prende il via, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, il progetto interaccademico Performing.  Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella nell’ambito del progetto interaccademico Performing. San Gennaro, il prodigio si . 🔗 Leggi su 2anews.it

conservatorio di napoli con peppe barra parte il progetto performing

© 2anews.it - Conservatorio di Napoli, con Peppe Barra parte il progetto performing

In questa notizia si parla di: conservatorio - napoli

Conservatorio, il progetto performing al via con Peppe Barra; I Concerti del Conservatorio Venerdì 28 marzo “È tutto un Carnevale”; Peppe Barra premiato dal Conservatorio di Napoli.

conservatorio napoli peppe barraConservatorio, il progetto performing al via con Peppe Barra - Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella nell'ambito del progetto interaccade ... Come scrive ansa.it

Conservatorio San Pietro Majella il progetto Performing al via con Peppe Barra - Lunedì 22 settembre Peppe Barra si esibirà nella Sala Scarlatti del Conservatorio dando il via ad una serie di attività promosse dal San Pietro a Majella ... Scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Conservatorio Napoli Peppe Barra