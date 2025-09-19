Conosce un uomo su OnlyFans e lo uccide Chelsea Perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Matthew Dunmire
Il giudice distrettuale dell’Ohio settentrionale, Solomon Oliver Jr, ha condannato (il 9 settembre scorso) a 22 anni e mezzo di carcere l’ex guardia costiera e modella di OnlyFans Chelsea Perkins della Virginia. La donna si era dichiarata colpevole dell’omicidio del 31enne Matthew Dunmire durante un’escursione nel Parco Nazionale della Cuyahoga Valley, quasi quattro anni fa. “Il giudice ha inoltre condannato la Perkins a cinque anni di libertà vigilata e ha disposto un risarcimento danni di importo ancora da determinare”, secondo un comunicato stampa dell’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Ohio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: conosce - uomo
Genova, conosce un uomo su Tik Tok e prende l'aereo per raggiungerlo, diciottenne salvata da un portiere d'albergo
Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento
27 GENNAIO 2022 - giorno della memoria SE QUESTO É UN UOMO "Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lott - facebook.com Vai su Facebook
Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento - X Vai su X
Chelsea Perkins condannata: 22 anni per l'omicidio del follower di OnlyFans; Omicidio Carol Maltesi, il falso profilo Onlyfans di Davide Fontana per richiedere il video violento in cui l'ha uccisa a martellate: «Così premeditò il delitto»; Esce con un uomo conosciuto su Tinder in vacanza, lui uccide la 29enne durante l'escursione alle Mauritius.
Conosce un uomo su OnlyFans e lo uccide. Chelsea Perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Matthew Dunmire - La modella di OnlyFans ha ucciso Matthew Dunmire nel Parco Nazionale della Cuyahoga Valley dopo averlo conosciuto online ... Da ilfattoquotidiano.it