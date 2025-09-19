Conosce un uomo su OnlyFans e lo uccide Chelsea Perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Matthew Dunmire

Il giudice distrettuale dell’Ohio settentrionale, Solomon Oliver Jr, ha condannato (il 9 settembre scorso) a 22 anni e mezzo di carcere l’ex guardia costiera e modella di OnlyFans Chelsea Perkins della Virginia. La donna si era dichiarata colpevole dell’omicidio del 31enne Matthew Dunmire durante un’escursione nel Parco Nazionale della Cuyahoga Valley, quasi quattro anni fa. “Il giudice ha inoltre condannato la Perkins a cinque anni di libertà vigilata e ha disposto un risarcimento danni di importo ancora da determinare”, secondo un comunicato stampa dell’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Ohio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

