Conosce un uomo su OnlyFans e lo uccide Chelsea Perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Matthew Dunmire

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice distrettuale dell’Ohio settentrionale, Solomon Oliver Jr, ha condannato (il 9 settembre scorso) a 22 anni e mezzo di carcere l’ex guardia costiera e modella di OnlyFans Chelsea Perkins della Virginia. La donna si era dichiarata colpevole dell’omicidio del 31enne Matthew Dunmire durante un’escursione nel Parco Nazionale della Cuyahoga Valley, quasi quattro anni fa. “Il giudice ha inoltre condannato la Perkins a cinque anni di libertà vigilata e ha disposto un risarcimento danni di importo ancora da determinare”, secondo un comunicato stampa dell’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Ohio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conosce un uomo su onlyfans e lo uccide chelsea perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l8217omicidio di matthew dunmire

© Ilfattoquotidiano.it - Conosce un uomo su OnlyFans e lo uccide. Chelsea Perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Matthew Dunmire

In questa notizia si parla di: conosce - uomo

Genova, conosce un uomo su Tik Tok e prende l'aereo per raggiungerlo, diciottenne salvata da un portiere d'albergo

Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento

Chelsea Perkins condannata: 22 anni per l'omicidio del follower di OnlyFans; Omicidio Carol Maltesi, il falso profilo Onlyfans di Davide Fontana per richiedere il video violento in cui l'ha uccisa a martellate: «Così premeditò il delitto»; Esce con un uomo conosciuto su Tinder in vacanza, lui uccide la 29enne durante l'escursione alle Mauritius.

conosce uomo onlyfans uccideConosce un uomo su OnlyFans e lo uccide. Chelsea Perkins condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Matthew Dunmire - La modella di OnlyFans ha ucciso Matthew Dunmire nel Parco Nazionale della Cuyahoga Valley dopo averlo conosciuto online ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Conosce Uomo Onlyfans Uccide