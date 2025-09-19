Connessioni Creattive Arteterapia in città

In occasione della Giornata Europea dell’Arteterapia, Pisa ospita Connessioni Creattive, un fine settimana di laboratori, incontri e momenti aperti alla cittadinanza per esplorare il potere trasformativo dell’arte come cura e relazione.L’iniziativa, ideata e condotta dall’arteterapeuta Stefania. 🔗 Leggi su Pisatoday.it