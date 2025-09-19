Confindustria due candidati per il nuovo leader della ‘Piccola’ | in lizza il sannita Lampugnale
Tempo di lettura: 2 minuti Un industriale dell’acciaio campano ed un imprenditore del settore assicurativo laziale sono i due candidati alla presidenza della Piccola Industria Confindustria, una delle principali dorsali del sistema di via dell’Astronomia dove la ‘piccola’ rappresenta oltre il 90% delle imprese associate. L’elezione il 27 novembre. Alla chiusura delle candidature, ed in vista della presentazione il prossimo 8 ottobre dei programmi dei candidati, la sfida elettorale è tra Pasquale Lampugnale – imprenditore sannita, dal 2021 già impegnato ai vertici della Piccola Industria come vicepresidente nazionale nella squadra del presidente uscente Giovanni Baroni – e Fausto Bianchi – imprenditore di Latina, impegnato sul territorio come presidente di Unindustria Latina -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
