Confesercenti la nomina A Ferrara eletto Marzola | Voce ai commercianti

Cambio al vertice di Confesercenti Ferrara: l’assemblea comunale ha eletto Roberto Marzola nuovo presidente comunale, che subentra ad Alessandro Orsatti, al quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni. L’incontro, molto partecipato, è stato l’occasione per discutere tre punti chiave: l’elezione della nuova presidenza, un’analisi della situazione del settore commerciale in città e la definizione delle linee di lavoro per il prossimo mandato. Nel suo intervento, il neo presidente Marzola ha messo subito a fuoco le priorità: " Il commercio ferrarese vive un momento delicato – le sue parole –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

