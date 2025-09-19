Confermata Antonia Ricci all' Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie
Cambio di stagione, conferma al vertice. Il 19 settembre è arrivata la nomina ufficiale: Antonia Ricci resta alla guida dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). A firmare il decreto è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in accordo con i presidenti di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: confermata - antonia
LAQTV. . In Diretta su LaQtv - Rassegna Stampa condotta da Angelo LIBERATORE - Antonia CRISTINZIO Vai su Facebook
Antonia Ricci confermata alla direzione dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie; Confermata Antonia Ricci al comando dell'IZSVe; Antonia Ricci confermata dg Istituto Zooprofilattico Venezie.
Antonia Ricci confermata dg Istituto Zooprofilattico Venezie - Antonia Ricci è stata nominata per un secondo mandato come direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Da msn.com
Virus West Nile: in Polesine, a Castelmassa, la prima vittima veneta di questa estate - Le veterinarie preparano per l’analisi le zanzare appena trasferite in laboratorio da una delle 57 trappole disseminate nel Veneto. Scrive rainews.it