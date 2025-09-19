Conferenza stampa Zanetti pre Verona Juve | I bianconeri stanno molto bene sono pieni di campioni e mettono tutti in difficoltà Vanno in gol con una facilità incredibile la mano di Tudor si vede

Conferenza stampa Zanetti pre Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei veneti in vista del match. Mister Paolo Zanetti ha analizzato in conferenza stampa la prossima partita del Verona contro la Juve. JUVE GIÀ BATTUTA – «Ogni stagione è diversa dall’altra. A noi è successo in un momento in cui eravamo in grandissima forma e loro in calo, si devono incastrare tante situazioni. Loro ora stanno molto bene, sono pieni di campioni e mettono in difficoltà tutti sia in Italia che in Europa, grazie a un grande allenatore che qui conoscete bene. Noi pensiamo a noi stessi cercando un’altra grande prestazione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

