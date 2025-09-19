Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve | segui LIVE le dichiarazioni del tecnico bianconero

Calcionews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 202526 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la rocambolesca vittoria contro l’Inter, la Juve di Igor Tudor scende in campo al Bentegodi nel quarto match della Serie A 202526. Bianconeri che sfidano il Verona di Zanetti. Nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa tudor pre verona juve segui live le dichiarazioni del tecnico bianconero

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: segui LIVE le dichiarazioni del tecnico bianconero

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Tudor presenta Juve-Inter in conferenza: quando parla il tecnico bianconero; Orario conferenza stampa Igor Tudor alla vigilia di Juventus-Parma; Tudor, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT.

conferenza stampa tudor preConferenza stampa Tudor pre Verona Juve LIVE: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la folle notte di Champions League, ... Lo riporta juventusnews24.com

conferenza stampa tudor preTudor, diretta conferenza Verona-Juventus: le dichiarazioni - Alle ore 14, il tecnico bianconero, parlerà in conferenza per presentare la trasferta di Verona contro l'Hellas. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Tudor Pre