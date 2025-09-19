di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a focalizzarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima incredibile contro l’Inter), ospiti del Verona al Bentegodi. Nel giorno di vigilia, venerdì 19 settembre, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 14 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. TERZA PARTITA IN 8 GIORNI – «Due partita dietro, dimenticate, c’è grande focus, sarà la terza, ma non ci sono alibi o scuse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: «7 gol in 2 partite? Non è il caso di fare processi. Per Kelly scorrettezza nei giudizi, Di Gregorio ha sempre fatto bene. Come stanno Zhegrova e Conceicao»