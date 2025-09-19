Conferenza stampa Chivu pre Inter Sassuolo, la data e l’orario dell’incontro dell’allenatore nerazzurro con i giornalisti. I dettagli. Archiviata la convincente vittoria in Champions League contro l’Ajax, l’ Inter è pronta a tuffarsi nuovamente nel campionato. Domenica 21 settembre, alle ore 20:45, i nerazzurri torneranno in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo, nella sfida valida per la 4ª giornata di Serie A. Un appuntamento importante, non solo per confermare i progressi visti in Europa, ma anche per dare slancio alla classifica, finora frenata da alti e bassi. Come comunicato ufficialmente dal Club, alla vigilia della partita si terrà la conferenza stampa pre-gara di Cristian Chivu, in programma sabato 20 settembre alle ore 14:00, presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Sassuolo, quando parlerà