Condannato l'uomo che da ubriaco travolse e uccise il 23enne Simone Negri | dovrà scontare 4 anni

Il 17 dicembre 2023, Eugenio Aldeghi ha travolto in auto Simone Negri. Ora dovrà scontare 4 anni ai domiciliari. L'avvocato Brambilla ha spiegato a Fanpage.it che per la famiglia sarà un epilogo difficile da accettare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

