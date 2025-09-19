Concorso Oss rinviato la protesta della Fials | Inaccettabile

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È inaccettabile che dopo mesi di attesa si fermi tutto all’improvviso. I candidati avevano organizzato la propria vita personale e lavorativa per essere presenti e ora si trovano nel caos totale”. Con queste parole il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo, ha commentato il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - rinviato

Stop al concorso da 1274 assunzioni Oss della Regione Campania, rinviato anche a Napoli: la rabbia dei 25mila candidati

Marì Muscarà, Concorso OSS rinviato all’ultimo momento: “Uno schiaffo a 27mila candidati”

Asl Salerno, rinviato a sorpresa il concorso per Oss: è polemica

Concorso Oss rinviato, la protesta della Fials: Inaccettabile; Rinviato il concorso unico per Oss in Campania: esplode la protesta del Nursind; Rinviato il concorso regionale per Operatori socio-sanitari, la Fials Salerno: «Servono subito nuove date.

concorso oss rinviato protestaRinviato il concorso unico per Oss in Campania: esplode la protesta del Nursind - L'articolo Rinviato il concorso unico per Oss in Campania: esplode la protesta del Nursind proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

concorso oss rinviato protestaConcorso Regionale Oss, tutto rinviato - Dopo il rinvio annunciato dall’Asl di Salerno, anche l’Asl Napol ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Oss Rinviato Protesta